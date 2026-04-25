Fonds de soutien aux projets structurants : La MRC de L’Islet lance un appel à projets

La MRC de L’Islet annonce le lancement d’un premier appel à projets dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) pour l’année 2026. La date limite pour présenter un dossier à la MRC est le 14 mai à midi.

Le Fonds de soutien aux projets structurants provient d’une enveloppe confiée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation à la MRC de L’Islet, afin de lui permettre d’appuyer diverses initiatives de son territoire. Celles-ci doivent favoriser la vitalité économique, culturelle, sociale et environnementale de la région.

Deux volets distincts

Le FSPS se divise en deux volets : Développement territorial et Propulsion PME. Pour prendre connaissance de la politique d’investissement, ou pour connaître la liste des organismes admissibles, les types de projets financés, et les champs d’intervention de chacun des volets, consultez la section Fonds, programmes et aide financière du site internet de la MRC de L’Islet, puis dirigez-vous vers la page dédiée au FSPS. Vous y trouverez également le lien d’inscription pour participer à une séance d’information virtuelle qui aura lieu le 21 avril à 15 h 30.

Il est recommandé d’être accompagné par l’une des professionnelles de la MRC avant de déposer une demande pour ce fonds. Pour le volet Développement territorial, contactez Pénélope Daoust-Beaudin, agente de développement, à p.daoust@mrclislet.com. Pour le volet Propulsion PME, contactez Rosalie Lebel, conseillère aux entreprises, à r.lebel@mrclislet.com.

Source : MRC de L’Islet