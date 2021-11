De grandes ambitions pour le tourisme gourmand dans L’Islet

Produits maraîchers, élevages de niche, tables du terroir, Région L’Islet est gourmande depuis longtemps et elle n’a absolument rien à envier aux autres. L’ambition de la MRC est maintenant de mieux présenter le tout aux touristes de passage et aux locaux en quête de circuits courts.

« Producteurs, transformateurs, événements, on a tout dans Région L’Islet, il ne nous manque de rien. Mais comme tout ça n’est pas rassembler sous un même parapluie, on n’a peut-être pas la force de frappe qu’on mériterait d’avoir », dit-elle.

Cette force de frappe, Région L’Islet compte s’en doter d’une. L’investissement derrière cette offensive est de 110 400 $. Nommé À bouche que veux-tu! , le projet d’une durée de trois ans se décline en trois volets et cherchera à exploiter le potentiel agrotouristique du territoire et à le repositionner comme une destination de choix en matière de tourisme gourmand.

Un de ces volets consiste en l’élaboration d’un plan d’action agrotouristique, qui vise à encadrer le développement du secteur pour les prochaines années, et l’embauche d’une ressource qui supervisera l’ensemble du dossier. Les entreprises du secteur agroalimentaire étant déjà très fortes sur le territoire et l’engouement pour l’agrotourisme en croissance partout, Dominique Garon s’attend à une bonne collaboration des acteurs à ce chapitre.

Une autre pièce maîtresse du projet consiste en la création d’un portail web qui présentera les producteurs agroalimentaires du territoire, en plus de partager de l’information concernant ce secteur d’activité dans la Région L’Islet. Articles de blogue et capsules web doivent bonifier le tout. « En rassemblant tout sous un même parapluie, ça sera beaucoup plus facile pour les touristes et les citoyens de trouver l’information sur les producteurs », poursuit Dominique Garon.