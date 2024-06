De l’action à La Société des plantes

Récompensée de plusieurs prestigieux prix, la Société des plantes de Kamouraska prépare une saison estivale riche en événements et en découvertes, dont une nouvelle exposition dans la Galerie Végétale.

Inaugurée en 2023, la Galerie Végétale est un espace attenant à la verrière où se tiennent les ateliers gourmands. Sa mission est de fusionner l’art et l’agriculture. Accessible lors d’événements spéciaux et des ateliers gourmands, la galerie est également ouverte en complément des visites guidées de deux heures.

La nouvelle exposition, intitulée Les soins de la tomate, sera inaugurée le 22 juin. Elle présentera des œuvres de Martine Dupuis, Antoine Berton et Patrice Fortier, des artistes de la maison qui utiliseront le design textile, la macrophotographie et la sculpture pour offrir une vision esthétique, poétique et agronomique de la culture de la tomate.

La Société des plantes et Patrice Fortier participeront à l’exposition Splendeur de la germination au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation de La Pocatière. Cette exposition, qui débutera le 20 juin, mettra en lumière les semences ancestrales.

Les ateliers gourmands sont proposés deux samedis par mois, pour le dîner ou le souper. Après une visite spéciale des jardins, les convives dégustent un repas en plusieurs services, découvrant ainsi comment apprêter les abondances du moment, les parties sous-utilisées des plantes ou des recettes atypiques. L’objectif est de permettre aux participants de maximiser les ressources de leur propre jardin. Ces ateliers, d’une durée de trois heures, ont lieu de mai à octobre et doivent être réservés via le site internet.

Les visites guidées des jardins peuvent être réservées en ligne en versions une heure ou deux heures. Les participants, accompagnés d’un jardinier expérimenté, découvriront des plantes souvent méconnues, et apprendront leur histoire et leurs particularités. Des ateliers thématiques sont aussi proposés tout au long de l’année. Actuellement, les ateliers Cultiver et récolter son tabac, Produire son propre miso, Teinture végétale – impression botanique, et Produire ses propres semences biologiques sont accessibles.

La Société des plantes organise également des événements spéciaux, comme celui dédié à l’angélique, lors de la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Cet événement explore la culture, les usages et l’histoire de cette plante, avec des options de dégustation. De même, la fête de la tomate se tiendra lors de la dernière longue fin de semaine de l’été, à la fête du Travail. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet de la Société des plantes.

Source : Société des plantes