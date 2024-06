La Chaudière-Appalaches prête pour un été à vivre pour vrai

Le 4 juin dernier, le conseil d’administration, les membres et les employés de Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) se sont réunis au Domaine Joly-De Lotbinière, à Sainte-Croix, dans le cadre de la 47e assemblée générale annuelle de l’association touristique régionale. Lors de cette assemblée, TCA a présenté son bilan touristique très positif de 2023, et du même coup, a lancé la saison touristique 2024 qui s’annonce rayonnante pour la Chaudière-Appalaches.

« Je suis très optimiste à l’arrivée de la nouvelle saison touristique! L’offre touristique de la Chaudière-Appalaches n’a jamais été aussi complète et variée. Que ce soit pour des vacances ou des courts séjours, la Chaudière-Appalaches se positionne avantageusement, tant géographiquement que pour le rapport qualité-prix de nos produits et services touristiques », a mentionné Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches.

La région de L’Islet est aussi prête et fébrile au moment de débuter sa saison estivale. « Cet été, on a une belle programmation, je pense qu’on a de beaux attraits, notamment l’arrivée de chalets locatifs à Tourville, le 60e anniversaire de la Roche à veillons, nos Escapades et nos nombreux festivals; il y en aura pour tous », a déclaré au Placoteux Jean Saint-Pierre, directeur de Destination région L’Islet.

Élu par acclamation, Jean-François Lachance reconduit son mandat à la présidence du conseil d’administration, et est prêt pour un 11e mandat à la barre de ce poste.

« C’est une fierté pour moi de représenter mes collègues de l’industrie touristique de la région en tant que président de Tourisme Chaudière-Appalaches. Nous travaillons fort pour créer une offre touristique unie et cohérente à travers le territoire, et pour tous les types d’attraits. Notre région possède une offre touristique diversifiée et de qualité qui se positionne de façon concurrentielle au Québec » exprime Jean-François Lachance.

400 Vrais Hôtes pour accueillir les visiteurs

Les entreprises touristiques de la région en sont à leurs derniers préparatifs pour la saison estivale qui approche, sans compter les nombreux attraits qui accueillent déjà des visiteurs désireux de vivre de vrais moments en famille ou entre amis. Cette année, les entrepreneurs et leurs employés ont pu ajouter une corde à leur arc avec la Formation « Vrai Hôte » de la Chaudière-Appalaches, formation qui donne les outils pour mieux répondre aux questions des visiteurs.

Grâce à cette simple formation en ligne, TCA rend la région encore plus accueillante, avec près de 400 Vrais Hôtes de la Chaudière-Appalaches répartis sur l’ensemble du territoire, et prêts à accueillir les visiteurs dans leurs entreprises. Cette formation en ligne gratuite donne un coup de main aux entrepreneurs dans l’intégration de leur main-d’œuvre.

La région touristique en quelques chiffres

Les dépenses touristiques dans la Chaudière-Appalaches sont de l’ordre de 339 M$, et 6000 emplois directs et indirects dépendent de l’industrie touristique. Rappelons que TCA est un acteur clé dans la promotion et le développement du tourisme dans la région, travaillant à mettre en valeur ses attraits naturels, culturels et gastronomiques pour attirer les visiteurs et leur offrir une expérience mémorable par ses parcs nationaux, ses sites historiques, ses festivals culturels et ses produits du terroir.