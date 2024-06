Mathieu Rivest annonce 86 000 $ pour le projet de verdissement de Saint-Pacôme

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a récemment annoncé l’octroi d’un soutien financier de 86 096 $ à la Municipalité de Saint-Pacôme pour son projet Planification de solutions d’adaptation verte aux vagues de chaleur et aux précipitations intenses dans un contexte de changements climatiques.

Le financement accordé s’inscrit dans le cadre du volet 1 du programme OASIS qui a pour objectif de soutenir la planification d’actions de verdissement. Ce projet permettra ainsi à la Municipalité de procéder à une analyse de la vulnérabilité et des risques pour la planification intégrée d’infrastructures vertes — planification cherchant à maximiser les bénéfices écologiques et sociaux, tout en optimisant les coûts et en assurant la résilience de la population face auxdits changements climatiques et aux autres défis environnementaux.

« Notre gouvernement agit sur plusieurs fronts pour lutter contre les changements climatiques. Soutenir des projets permettant de prévenir des événements climatiques extrêmes, ou d’atténuer leurs effets, fait partie intégrante de notre arsenal de stratégies. Je tiens à féliciter la Municipalité de Saint-Pacôme pour son ambition de faire face aux enjeux qui touchent directement ses citoyennes et ses citoyens, pour améliorer leur qualité de vie », a déclaré Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.

Cette mesure, parmi plusieurs autres, serait considérée comme l’un des fruits de l’engagement du gouvernement québécois à lutter contre les changements climatiques, tout en faisant la promotion de la transition vers une économie plus verte et plus durable.

« Je suis fier de voir l’implication de la Municipalité de Saint-Pacôme dans la recherche de solutions afin de faire face aux impacts des changements climatiques. Il est essentiel d’emboîter le pas dès maintenant vers un Québec vert et sécuritaire. Félicitations à tous ceux et celles qui collaborent à ce projet, qui s’inscrit au cœur des priorités de notre gouvernement », a conclu Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.