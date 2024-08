De nouveaux partenaires pour la pérennité du Club de golf Saint-Pamphile

À pratiquement un mois de la fin de la campagne de financement du Club de golf Saint-Pamphile, ma fierté!, les membres du comité organisateur s’estiment très heureux du soutien obtenu par la communauté.

En plus de Matériaux Blanchet comme partenaire majeur, notons le soutien significatif de la Ville de Saint-Pamphile pour le vert de pratique, des Transports Régi pour le Proshop, ainsi que de Maibec pour le champ de pratique. Plusieurs autres entreprises ont également offert leur soutien en achetant de la visibilité sur un trou ou sur une voiturette de golf.

Le Club de golf Saint-Pamphile, rappelons-le, ne l’a pas eu facile dans les dernières années, et sa situation demeure toujours précaire en raison particulièrement de la crise covidienne, des intempéries de mère Nature, et de la nécessaire modernisation de ses installations septiques, de sorte que le club n’était pas certain d’ouvrir pour la présente saison. Un montant de 450 000 $ est donc nécessaire afin d’assurer la pérennité de ce joyau touristique local. Pour l’instant, les sommes accumulées et promises totalisent plus de 300 000 $.

La prochaine étape de cette campagne sera le tournoi de golf Levée de fonds qui aura lieu le samedi 14 septembre. Toutes les informations sont disponibles sur le site du club de golf, sur sa page Facebook, ou directement au Proshop au 418 356-3666. Il est aussi possible de participer uniquement au souper où du poulet sera servi.

« Pour ceux qui souhaiteraient contribuer à la campagne de financement, notez qu’il est toujours possible de le faire en contactant le club de golf. En terminant, je tiens à remercier les élus, messieurs Bernard Généreux, Mathieu Rivest, Normand Caron et Mario Leblanc, pour leur dévouement », a conclu Marie-Claude Lord, présidente du conseil d’administration du club de golf.