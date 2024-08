Des classes vertes pour trois écoles de la MRC de L’Islet

L’environnement et les changements climatiques étant de plus en plus des sujets qui préoccupent la population, six écoles des MRC de Montmagny et de L’Islet auront la chance d’acquérir non seulement des infrastructures vertes, telles qu’une serre agropédagogique ou une classe verte, mais également des ateliers ludiques afin de développer leurs compétences en matière d’éducation écoenvironnementale.

C’est grâce au soutien financier principal de Desjardins, partenaire officiel du projet, du Fonds Jeunesse-Environnement-Innovation en association avec Arbre-Évolution et la Fondation Richelieu, ainsi que des MRC de Montmagny et de L’Islet que le projet a été rendu possible. D’une durée de trois ans, ce nouveau programme écoéducatif offrira une aide financière totale de plus de 200 000 $, montant réparti entre les divers partenaires pour les six projets retenus.

« Éduquer, mais surtout outiller les jeunes à développer des actions concrètes, et une puissance d’agir face à l’environnement à l’aide de ressources qualifiées et passionnées, dans des infrastructures adaptées, sans se soucier de la facture est l’objectif principal de ce projet », commente Simon Caron, représentant du Fonds Jeunesse-Environnement-Innovation du Club Richelieu.

Ainsi, sur une période de trois ans, les écoles candidates profiteront d’une infrastructure et de l’animation visant un apprentissage actuel, guidé par des expériences réelles, principalement à l’extérieur des murs de l’école. Ce projet assure une connexion avec l’environnement, tout en semant l’intérêt pour une alimentation saine et locale, le tout dans un contexte collectif favorisant, entre autres, le travail d’équipe grâce à l’ajout d’ateliers. À sa conclusion, ce sont plus de 145 ateliers qui seront offerts à 2550 élèves.

« Grâce à l’expertise que Le Semoir développe depuis déjà plusieurs années, ce projet permettra à nos précieux acteurs de l’enseignement d’emprunter une piste d’action concrète en termes d’écoéducation. Cette initiative ne cherche rien de moins que d’éveiller chez les jeunes le désir de devenir des citoyens engagés, et de leur donner des moyens de changer leurs habitudes de vie, de faire de meilleurs choix, et de partager leurs connaissances. Sensibiliser notre jeunesse aux milieux vivants qui l’entourent est selon nous la meilleure des solutions pour les préparer à la suite des choses », ajoute Simon Côté d’Arbre-Évolution–Le Semoir.

Sortir des modèles traditionnels

De cette manière, les MRC de Montmagny et de L’Islet souhaitent se distinguer du modèle des cours d’école traditionnelles, souvent entièrement asphaltées ou peu végétalisées, puisque la présence d’espaces verts, dit-on, incite les enfants à profiter davantage de l’extérieur.

En effet, selon la littérature scientifique, la pédagogie en plein air stimule non seulement l’apprentissage académique, mais également le développement personnel et les attitudes écocitoyennes, ce qui représente une recette gagnante pour inciter au changement.

« À mes yeux, cela confirme notre intérêt commun à investir énergie et ressources auprès des générations de demain, dans le but d’assurer leur épanouissement chez nous. Il faut également être fier d’avoir des professionnels sur notre territoire avec l’expertise nécessaire pour déployer les actions de ce projet jusque dans nos écoles », déclare Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet.

Les écoles souhaitant participer à ce nouveau projet sont invitées à se rendre sur le site www.lesemoir.org, et à choisir l’onglet Aide financière dans le menu déroulant afin de consulter et remplir le formulaire de mise en candidature, au plus tard le 30 septembre 2024. Pour toutes questions concernant l’application, veuillez communiquer par courriel avec Marie-Claude Bernier, chargée de projets spéciaux, à marie-claude@arbre-evolution.org.