Un fort sentiment de fierté pour les 10 ans d’Umano Medical

L’histoire leur a donné raison. 10 ans jour pour jour après les débuts d’Umano Medical, l’entreprise de L’Islet au début modeste embauche aujourd’hui six fois plus d’employés que lors de sa création et s’impose désormais comme un joueur incontournable dans le domaine des lits médicaux à l’échelle internationale. Un fort sentiment de fierté a donc marqué ce 10e anniversaire souligné le 2 juin au siège social de L’Islet.

Un grand chapiteau avait été aménagé derrière le bâtiment. Tous les employés de L’Islet et de Lévis s’y étaient donné rendez-vous. Le soleil brillait comme il y a 10 ans en 2012 et que les 75 employés de l’époque, environ 20 % des employés rescapés de l’ancienne usine Stryker Medical fermée par la multinationale Flextronics, avaient été immortalisés alors qu’ils étaient rassemblés sur une estrade.

« L’usine s’en allait au Mexique et on se demandait comment on allait y arriver à garder tous ces emplois ici, des emplois agréables, des emplois dont les gens sont fiers », a mentionné Ghislain Demers, vice-président recherche et développement chez Umano Médical, devant le parterre d’invités.

Avec ses collègues Christian Cariou, Robert Dion et Denis Bourgault, ils ont finalement lancé le Groupe Bertec en juin 2012, dans l’objectif de répondre aux besoins non comblés du domaine médical. L’humain étant au centre de leur vision, l’entreprise a fini par prendre le nom d’Umano Medical en 2015. Elle embauche aujourd’hui 420 personnes à L’Islet et Lévis, pratiquement une centaine de plus qu’à l’époque où Flextronics a décidé de délocaliser les emplois de Stryker Medical au Mexique.

Croissance soutenue

Comme toute bonne histoire entrepreneuriale, la croissance d’Umano Medical est sans contredit attribuable à l’audace de ses dirigeants, une série d’opportunités qu’ils ont su saisir et une équipe de travail dévouée. Son produit phare, le lit d’hôpital ook snow à profil bas, demeure à ce jour lesuccess-storyde l’entreprise, qui se retrouve finalement à compétitionner son ancien employeur sur son propre marché.

« Je me souviens encore qu’en 2014 on s’était rendu rencontrer Flextronics pour lui dire qu’on allait commercialiser notre nouveau lit. On voulait être transparent avec eux, mais ils ne nous ont pas crus », s’est souvenu Christian Cariou, anciennement président chez Umano Medical, dans une vidéo présentée dans le cadre des célébrations.

Quelques années plus tard, le département de recherche et développement d’Umano Medical poussait l’innovation à son maximum par le biais du ook snow ALL, un lit révolutionnaire et intelligent, dont les technologies qui y ont été intégrées permettent d’éviter les chutes des patients, de favoriser leur autonomie ainsi que le travail du personnel de soin. Entre-temps, l’entreprise a remporté différents appels d’offres à travers le monde dont chez nous au Québec, où elle est devenue le fournisseur en lits d’hôpital du gouvernement pour cinq ans, à la suite d’un appel d’offres remporté en 2016.

En date du 2 juin 2022, l’entreprise avait conçu 57 793 lits vendus partout dans le monde. L’entreprise possède désormais des installations de 75 000 pi2 à Lévis et a procédé dans la dernière année à la rénovation et l’agrandissement de son siège social à L’Islet, un investissement de 12 M$ qui a permis, entre autres, d’augmenter la capacité de production et de maintenir l’usine à la fine pointe de la technologie. « Seulement le tiers de l’usine était utilisé il y a 10 ans », a rappelé dans son allocution Robert Dion, vice-président finances et administration.