Le comité « Mes soins restent ICI » souhaite que la volonté de décentraliser le réseau de la santé vienne avec une considération pour une plus grande humanité dans les soins et non seulement avec le suivi des indicateurs de performance. La Dre Marie-Eve O. Fromentin affirme que, « nous espérons que le gestionnaire local ne sera pas simplement un échelon de plus dans l’immense structure hiérarchique déjà en place des CISSS et CIUSSS. Nous espérons que son rôle ne se limitera pas à transmettre les orientations ministérielles, mais qu’il puisse adapter l’application des orientations pour répondre aux besoins locaux de façon plus agile. Nous espérons qu’une structure de communication efficace soit établie afin qu’il puisse faire part des préoccupations locales aux gestionnaires de CISSS. Nous espérons finalement que ce gestionnaire local pourra bénéficier d’une latitude dans la gestion des ressources humaines dans son établissement. »