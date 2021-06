Décès de la conseillère municipale Lise Garneau

C’est avec beaucoup de tristesse et de regrets que les élus de la Ville de La Pocatière ont appris le décès de Mme Lise Garneau, conseillère municipale. Élue pour la première fois le 6 novembre 2005 avec l’Équipe Bernard Généreux, Mme Garneau en était à son 4e mandat.

Très impliquée, elle a représenté la Ville sur de nombreux comités et conseils d’administration, notamment Parcours Fil Rouge, le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) et 11 ans à titre de présidente de Développement économique La Pocatière (DELP). Elle était également membre fondatrice de la première bibliothèque municipale inaugurée en 1987, elle était d’ailleurs toujours administratrice de La Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière.

Le dossier le plus important à ses yeux était sans contredit le comité des ressources humaines. Pendant près de dix ans, elle a travaillé à doter la Ville de La Pocatière d’une équipe administrative solide afin de faire face aux grands défis actuels des villes de centralité.

Lise Garneau était une passionnée de politique municipale, déterminée, respectueuse, humaine, elle était assurément une leader positive dans notre milieu. Elle avait la capacité de trouver les bons mots pour défendre un dossier qui lui tenait à cœur et elle le faisait toujours sans jamais offenser les personnes avec qui elle discutait.

Selon M. Sylvain Hudon, maire de la Ville de La Pocatière, la grande implication de Mme Garneau a assurément contribué au développement du milieu et son départ laisse un grand vide.

« Au nom du conseil municipal et des employés municipaux, nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Meme Garneau », a-t-on indiqué par voie de communiqué.