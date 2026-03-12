Défi 28 jours sans alcool : Le Bas-Saint-Laurent discret

La 13e édition du Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe s’est conclue avec près de 495 000 $ amassés partout au Québec. Une mobilisation importante, portée par quelque 4500 participants.

Au Bas-Saint-Laurent, l’élan a été plus modeste. La région a réuni 74 participants et généré 5462 $. Si ce n’est pas un échec, ce n’est pas non plus un élan massif. Disons que le Bas-Saint-Laurent se situe dans le bas du peloton, sans fermer la marche.

Seules trois régions ont fait moins en termes de montants recueillis. La Côte-Nord affiche 2522 $ pour 34 participants, et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2079 $ avec 28 participants. Le Nord-du-Québec arrive bon dernier avec 281 $ amassés par quatre participants.

Les grands centres, sans surprise, dominent largement le portrait provincial. La Montérégie domine avec 70 314 $, suivie de Montréal (62 372 $) et de la Capitale-Nationale (60 331 $). À elles seules, ces trois régions représentent près de 40 % du total provincial.

Le contraste n’est pas tant une question de générosité que de volume. Le don moyen provincial a d’ailleurs augmenté cette année pour atteindre un peu plus de 76 $ par participant. La différence se joue surtout sur la capacité à mobiliser largement.

Au-delà des chiffres, l’enjeu demeure bien réel. Une personne sur trois au Québec est touchée de près ou de loin par une problématique de dépendance. Les sommes récoltées servent à financer les programmes de prévention, d’accompagnement et de traitement offerts par la Maison Jean Lapointe.

Le Bas-Saint-Laurent contribue donc, lui aussi, à ce mouvement collectif. Mais comparativement aux régions plus populeuses, et même à certaines régions de taille intermédiaire, la participation demeure timide.