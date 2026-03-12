Quand on veut, on peut ! Martin Deschamps en conférence à Sainte-Perpétue

La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud accueillera le chanteur et conférencier Martin Deschamps le vendredi 13 mars prochain, dès 17 h, pour une conférence présentée en formule 5 à 7 au 11, rue de l’Église à Sainte-Perpétue. Intitulée : Quand on veut, on peut !, la rencontre proposera un moment à la fois intime et énergique, où l’artiste partagera son parcours de vie, de sa naissance jusqu’à aujourd’hui.

Né avec un handicap, Martin Deschamps a su transformer les obstacles en moteur, bâtissant une carrière solide comme auteur-compositeur-interprète tout en développant une approche profondément humaine et inspirante.

Authenticité

Étant une figure bien connue de la scène musicale québécoise, Martin Deschamps est également reconnu pour son authenticité et son franc-parler. Sur scène comme en conférence, il aborde sans détour les défis qu’il a dû relever, tout en gardant une vision résolument positive. « Quand on veut, on peut », martèle-t-il, fidèle à la devise qui guide son parcours. « Je vis intensément avec la volonté d’aller de l’avant, d’avancer à grands pas, même si c’est juste sur une jambe », confie-t-il. À travers anecdotes, réflexions et chansons, il souhaite transmettre des outils concrets pour aider chacun à puiser dans sa propre force intérieure.

Accompagné d’un musicien, l’artiste livrera une conférence ponctuée de prestations musicales, d’humour et d’échanges avec le public. L’objectif : démontrer que la résilience, la détermination et l’optimisme peuvent réellement transformer une vie.

Contribution volontaire

L’événement est ouvert à tous. Une contribution volontaire sera demandée sur place. Pour information, il est possible de communiquer avec la Médiathèque au 418 359-3689. Une occasion, pour la communauté de Sainte-Perpétue et des environs de vivre un moment inspirant, porté par la musique et un témoignage ne laissant personne indifférent.