Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches : Des entreprises de la MRC de L’Islet se démarquent 

Le 23e Gala du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches, une occasion de souligner le travail de jeunes entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action, avait lieu récemment. Deux entreprises de la MRC de L’Islet s’y sont démarquées.

L’entreprise Melifera – École d’apiculture nomade a été désignée lauréate dans la catégorie service aux individus et représentera la région de Chaudière-Appalaches au gala national du Défi OSEntreprendre. L’entreprise située à Saint-Aubert a également remporté le Prix Honneur jeune entrepreneur qui s’accompagne d’une bourse de 5 000 $. Ce prix présenté par le ministère de l’Économie et de l’Innovation a pour but de faire rayonner les jeunes créateurs d’entreprise de 35 ans et moins.

L’entreprise Petit Baume, quant à elle, s’est vue décerner le Prix spécial écoleader, un prix unique à l’échelon régional en Chaudière-Appalaches. Le Fonds Écoleader Chaudière-Appalaches a donc remis une bourse de 500 $ à cette jeune entreprise de Saint-Roch-des-Aulnaies spécialisée dans la fabrication de soins corporels naturels et écologiques parce qu’elle se démarque par ses valeurs et ses actions écoresponsables.

Lors de ce gala virtuel, une quinzaine de prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs. Des bourses totalisant près de 18 000 $ ont été décernées à ces entrepreneurs inspirants. Par ailleurs, les lauréats du volet scolaire ont eux aussi été honorés lors d’un dévoilement virtuel au cours des derniers jours. Neuf prix ont été remis à ces jeunes qui ont mobilisé leur milieu grâce à l’esprit d’entreprendre dont ils ont fait preuve, en complicité avec les intervenants scolaires. Des bourses totalisant 5 000 $ leur ont été décernées.

Source : MRC de L’Islet