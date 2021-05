L’Association forestière bas-laurentienne offre l’Abécédaire de la forêt en cadeau

Dans le cadre du Mois de l’arbre et de la forêt, qui se déroulera tout le mois de mai, l’Association forestière bas-laurentienne (AFBL) offre gratuitement l’Abécédaire de la forêt à l’ensemble des municipalités de son territoire.

Au total, ce sont 138 abécédaires qui seront remis partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. De ce nombre, plus de 120 livres ont été distribués aux 95 bibliothèques du Réseau BIBLIO ainsi qu’aux 5 bibliothèques municipales autonomes. Les municipalités qui ne possèdent pas de bibliothèque municipale sur leur territoire ne sont pas en reste. Elles recevront également leur copie de l’abécédaire que ce soit à l’école ou au bureau municipal. « Nous tenons à remercier M. Jacques Côté, directeur général du Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent, pour le vif intérêt qu’il a démontré dans ce projet et pour avoir accepté de livrer gratuitement les abécédaires à travers le réseau », mentionne Catherine Beaudoin, responsable des communications et événements de l’AFBL.

Ce livre, produit par la Table Forêt Laurentides, un membre du Regroupement des Associations forestières régionales du Québec, est un excellent outil pédagogique. Ses magnifiques illustrations font de ce dernier un livre idéal pour l’apprentissage de la lecture et de l’alphabet, en plus de se familiariser avec la forêt. « Nous souhaitons que ce livre soit le début d’une belle aventure pour les jeunes amoureux de la nature et qu’ils puissent découvrir ce que la forêt leur propose pour chaque lettre de l’alphabet », conclut Mme Beaudoin.

Il est possible de consulter L’Abécédaire de la forêt en version numérique en visitant le https://abecedaireforet.ca/?p=131. Enfin, le livre est également disponible à l’achat sur le site transactionnel Leslibraires.ca.

Source : Association forestière bas-laurentienne (AFBL)