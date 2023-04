Défi OSEntreprendre : Des projets récompensés dans les écoles kamouraskoises

Près de 80 projets ont été soumis au concours du Défi OSEntreprendre — volet scolaire, au sein des établissements du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. De ce nombre, six classes du Kamouraska ont reçu récemment la visite d’une équipe du Centre leur annonçant qu’ils obtenaient le titre convoité de lauréats locaux.

Le plaisir était palpable lorsque les élèves et leurs enseignants ont appris la bonne nouvelle. Ce titre leur offre une belle reconnaissance : un trophée Premier Tech, un certificat dans un cadre ainsi qu’une bannière aux couleurs du défi et un chèque de 200 $. « Les élèves ainsi que leurs enseignants nous ont clairement démontré l’importance de ces projets pour eux. Ils étaient tous très heureux de remporter le titre de lauréat local et ont indiqué que les projets leur permettaient d’apprendre tout en s’amusant », a dit David Ouellet, coordonnateur des Services éducatifs jeunes.

Encore une fois cette année, les projets étaient nombreux, variés et inspirants. Un jury a analysé tous les projets soumis. Les six projets kamouraskois qui ont obtenu le titre de lauréat local sont : primaire premier cycle : Dans notre classe, on récupère le bois! de l’École Saint-Louis de Kamouraska (Linda Garon); primaire troisième cycle : Les chœurs de Noël frappent aux portes, École Les Pèlerins de Saint-André-de-Kamouraska (Pascale Soucy); primaire adaptation scolaire : Fait avec amour! de l’École Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal (Laurie Dionne); secondaire premier cycle : Des nichoirs pour chauve-souris, École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal (Mélanie Lévesque); secondaire deuxième cycle : Boutique éphémère, École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal (Patrick Molière); secondaire et éducation des adultes, adaptation scolaire : La Fabrique ESCB, École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal (Cynthia Bernier).

Mentionnons que trois autres projets de classes issus d’écoles kamouraskoises ont reçu une mention spéciale et un chèque de 150 $. Trois autres classes kamouraskoises se sont aussi distinguées avec leurs projets, recevant chacune un chèque de 125 $ et un certificat à titre de finalistes.

Source : Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup