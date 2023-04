Saint-Joseph-de-Kamouraska : Inauguration de l’un des premiers services de garde municipal au Kamouraska

Les membres du conseil municipal de Saint-Joseph-de-Kamouraska sont heureux d’annoncer officiellement l’ouverture d’un nouveau service de garde sur le territoire de la municipalité. Situé au premier étage du bureau municipal, le projet-pilote d’une durée de trois ans accueillera un maximum de six enfants, et ce, à compter du 1er mai 2023.

Il est à noter que la priorité sera d’abord donnée aux enfants de Saint-Joseph-de-Kamouraska, et ensuite aux enfants des municipalités avoisinantes. « C’est avec beaucoup de fierté que nous offrons à notre population ce service des plus essentiels, mentionne la mairesse Nancy St-Pierre. Saint-Joseph possède la moyenne d’âge la plus jeune parmi toutes les municipalités du Kamouraska; il allait de soi pour tous les membres du conseil de mettre sur pied pareil endroit en plein cœur de notre village. »

Saint-Joseph-de-Kamouraska compte plus de 398 habitants. Ce nouveau lieu de garde est rendu possible grâce à la proposition de Noémie Côté Beaulieu ainsi que La Farandole de La Pocatière, service de garde affilié au projet.

Source : Leva Stratégie