DELP lance un répertoire en ligne d’espaces commerciaux à louer

Fini l’époque où un promoteur désireux de se lancer en affaires n’avait pas accès au recensement des locaux disponibles dans le milieu pocatois autrement qu’en faisant lui-même la tournée des rues ou centres commerciaux. Depuis quelques jours maintenant, Développement économique La Pocatière (DELP) rend disponible un répertoire avec photos et descriptions des locaux à louer sur le territoire de La Pocatière et Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

L’image de l’entrepreneur qui scrute un local vide dans la pénombre au travers d’une fenêtre peut sembler forte, mais elle démontre néanmoins ce à quoi pouvaient ressembler les recherches initiales d’une entreprise désireuse de se relocaliser ou une autre en voie de démarrage à la recherche de la meilleure place d’affaires qui soit. Cette époque est maintenant révolue à La Pocatière.

Un répertoire en ligne disponible à localalouer.lapocatiere.ca recense désormais l’offre en locaux commerciaux et industriels disponibles pour location à La Pocatière et Sainte-Anne-de-la-Pocatière. L’initiative vient de Développement économique La Pocatière.

« On tenait déjà un registre des espaces à louer dans nos registres internes et on était en mesure comme ça de pouvoir faire des jumelages entre des locataires et des propriétaires lorsqu’on nous contactait à cet effet. En 2022, il était peut-être temps de pousser un peu plus loin » modère le directeur général de l’organisme, Joël Bourque.