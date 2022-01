L’artiste visuelle Marie-Chloé Duval et l’entrepreneur en plomberie Pascal Dumais ont été nommés coprésidents d’honneur des célébrations entourant les dix ans d’entrepreneuriat à l’École secondaire Chanoine-Beaudet (ESCB).

Les deux diplômés de l’ESCB ont su se distinguer, tout au long de leur carrière, par leur savoir-faire entrepreneurial.

« En choisissant ces deux ambassadeurs qui excellent dans deux domaines complètement différents, nous démontrons à nos élèves et à l’ensemble de la communauté l’infini potentiel du monde de l’entrepreneuriat. D’un côté les arts et de l’autre le secteur de la construction… Le spectre est large », soutient la directrice adjointe de l’ESCB, Mme Sandra Bélanger. « Quand on a la bosse des affaires, on peut déployer nos compétences et nos passions dans de nombreuses directions. Il suffit d’avoir la piqûre et le soutien nécessaire. Notre approche à l’ESCB permet d’éveiller l’esprit entrepreneurial et sert de catalyseur auprès des élèves », ajoute cette dernière.

Marie-Chloé Duval

Artiste de renommée internationale et récipiendaire du diplôme honorifique 2019 du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, la Pascalienne Marie-Chloé Duval ne tarit pas d’enthousiasme quand vient le temps de parler d’entrepreneuriat. Elle profitera d’ailleurs de son rôle d’ambassadrice pour s’adresser aux élèves : « La passion est importante en arts comme en affaires : c’est ce qui m’allume et me donne le goût de mettre au monde différents projets. Pour que ces derniers se concrétisent, il faut toutefois beaucoup travailler. Ça en vaut le coup, car ça me rend réellement heureuse, fière et accomplie », explique Mme Duval.

Pascal Dumais

L’entrepreneur en plomberie a lancé Plomberie Pascal Dumais en 2011. À la tête d’une équipe de dix personnes, Pascal Dumais mène adroitement son entreprise qui dessert la région du KRTB. En tant que président d’honneur, il a un message d’espoir à livrer aux jeunes : « Peu importe le milieu familial ou financier d’où on est issu, peu importe notre statut social, c’est possible de devenir entrepreneur. C’est la détermination qui m’a permis de réaliser mon rêve de devenir entrepreneur », souligne M. Dumais.

Pour souligner le 10e anniversaire de l’entrepreneuriat à l’ESCB, différentes activités sont proposées aux élèves tout au long de l’année. Le but est de promouvoir les valeurs entrepreneuriales, et ce, dès leur arrivée en première secondaire. La riche histoire de l’entrepreneuriat scolaire à l’ESCB est également mise de l’avant.

Source : CSS Kamouraska–Rivière-du-Loup