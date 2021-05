L’Islet retourne en zone rouge « ordinaire » lundi

Bonne nouvelle pour la population de L’Islet, qui n’aura plus à suivre les mesures spéciales d’urgence à partir de lundi prochain le 10 mai.

La région revient donc à la zone rouge dite « ordinaire », c’est-à-dire que les écoles secondaires rouvrent leurs portes avec les secondaires 3, 4 et 5 en alternance, les commerces non essentiels pourront accueillir de nouveaux des clients et le couvre-feu sera à 21h30, plutôt que 20h00. L’Islet comptait 14 cas actifs mardi.

Voici les mesures qui seront en vigueur dans L’Islet le 10 mai: Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

Quant au Bas-Saint-Laurent, le premier ministre François Legault a mentionné que la situation était toujours difficile et qu’il n’y aurait aucun changement aux mesures d’urgence prochainement.

Voici les mesures en vigueur dans le Kamouraska jusqu’au 17 mai minimalement : Mesures spéciales d’urgence (COVID-19) | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

Vaccination

Le premier ministre a lancé un appel à la population plus « jeune » dans le but d’atteindre le pourcentage de 75 % de gens vaccinés, ce qui est la cible pour un été le plus « normal » possible. À partir de demain matin mercredi, les 40 ans et plus pourront être vaccinés. La tranche d’âge s’abaisse de cinq ans à tous les deux jours pour la prise de rendez-vous.

« Si vous avez de vos amis qui hésitent, essayez de les convaincre. Sinon demandez-leur d’aller voir leur médecin ou leur pharmacien pour qu’on réponde à leurs questions. Le vaccin est essentiel pour avoir un bel été », a dit François Legault.