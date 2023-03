École secondaire de la Rencontre : Soutenez le projet d’amélioration de la radio étudiante

Le ministère des Arts et des Communications du gouvernement étudiant de l’école secondaire de la Rencontre travaille depuis quelque temps sur un projet de mise à niveau de l’équipement de la radio étudiante. Afin de soutenir financièrement cette initiative, une campagne de sociofinancement est lancée en collaboration avec La Fabrique à projet, une toute nouvelle plateforme qui se spécialise dans ce genre d’entreprises scolaires.

Plus de possibilités

Le renouvellement de l’équipement de la radio étudiante, en plus de régler certaines défectuosités du système actuel, permettra également la baladodiffusion. En effet, une console spécialisée, des microphones et des écouteurs feront partie du projet de modernisation et permettront aux élèves d’enregistrer des balados sur différents sujets, tant en classe qu’en contexte d’activités parascolaires. Cette initiative rejoint le projet éducatif de l’école, qui a notamment pour objectifs de développer les compétences technologiques des élèves et de favoriser leur engagement.

Contribuer

Afin de financer le projet, qui s’élève à un montant de 2500 $, le Ministère s’associe à la toute nouvelle plateforme de financement participatif La Fabrique à projets, qui est entre autres propulsée par Desjardins. Il s’agit d’un nouvel outil exclusif à l’intention des écoles afin de faciliter les collectes de fonds en ligne de façon simple et sécuritaire. Ainsi, l’ensemble de la communauté locale peut contribuer de façon volontaire à ce projet innovant qui bénéficiera à l’ensemble des élèves de l’école.

Les contributions seront recueillies jusqu’au 23 avril 2023 par carte de crédit au lien suivant : lafabriqueaprojets.ca/projet/jaguars-fm-amelioration-de-la-radio-etudiante. En échange de leur participation, les donateurs seront remerciés par l’inscription de leur nom à différents emplacements de la radio étudiante en fonction du montant donné. Un balado personnalisé sera également créé pour les plus grands donateurs.

Source : École secondaire de la Rencontre