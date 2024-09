La saison des pommes est commencée en Chaudière-Appalaches

Les Producteurs de pommes de l’Est-du-Québec, en collaboration avec la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, lancent officiellement la saison d’autocueillette dans les vergers de la région, offrant aux familles une chance de se reconnecter avec la nature en dégustant les premières variétés de pommes fraîches de l’année.

Pour explorer, cuisiner et savourer, le site lapommeduquebec.ca est la référence. Les producteurs de pommes de la région qui offrent des activités agrotouristiques et d’autocueillette y sont regroupés dans un répertoire détaillé sous l’onglet Autocueillette. Les consommateurs peuvent ainsi facilement accéder aux fiches informationnelles des entreprises locales pour en apprendre davantage sur les variétés disponibles par verger, et les autres commodités qui y sont offertes telles que les aires de jeux et de pique-nique, la restauration, les fermettes, et plus encore.

« Les Producteurs de pommes de l’Est-du-Québec, en collaboration avec les organismes régionaux en agroalimentaire dans Chaudière-Appalaches, ont répertorié les entreprises pomicoles locales dans le but de mettre de l’avant leurs divers services. Le répertoire vise à assurer une visibilité renforcée et une meilleure accessibilité pour ces acteurs clés de notre économie locale. Cette année, nous vous invitons à célébrer avec nous cette récolte abondante de grande qualité! », précise monsieur Sylvain Caouette, deuxième vice-président des Producteurs de pommes de l’Est-du-Québec.

Toute l’année

Le Québec compte 427 producteurs de pommes répartis dans différentes régions, qui contribuent à une production annuelle moyenne de plus de 109 000 tonnes (5,6 M de minots) de pommes. La production 2022-2023 a généré des revenus à la ferme de plus de 79 M$ pour l’économie locale, selon l’institut de la statistique du Québec.

Les pommes commerciales du Québec, identifiées par le sceau Pommes Qualité Québec, sont croquantes et disponibles à l’année dans les épiceries.

Source : Les Producteurs de pommes du Québec