Des artistes de renom en scène

Les Arts de la scène de Montmagny dévoilent une nouvelle série de spectacles qui mise sur des artistes bien établis et des retours attendus. Quatre rendez-vous, entre humour et musique, viendront rythmer la fin de l’année 2026 et le début de 2027.

Phil Roy ouvrira le bal le jeudi 12 novembre à 20 h, alors qu’il présentera le rodage de son troisième spectacle solo à la salle Promutuel Assurance. Diplômé de l’École nationale de l’humour, il propose ici une formule plus intime, en pleine phase de création, où le public est invité à découvrir l’évolution de son nouveau matériel.

Le vendredi 20 novembre à 20 h, toujours à la salle Promutuel Assurance, le groupe Lendemain de veille prendra la scène avec son spectacle On s’en vient !. Fort de plus de 15 ans de carrière et de nombreuses distinctions, dont un Félix et des honneurs au Gala Country, le quintette continue de rallier les foules avec une signature musicale festive et rassembleuse.

Jean-Michel Anctil sera de passage le dimanche 13 décembre à 15 h à la salle Edwin-Bélanger. Pour souligner ses 60 ans, l’humoriste propose Surprise… c’est ma fête !, un spectacle unique présenté en tournée limitée, qui combine nouveaux numéros, classiques revisités, et le retour de personnages marquants.

La programmation se poursuivra le 12 février 2027 à 20 h, alors que Christian Marc Gendron montera sur les planches de la salle Edwin-Bélanger avec Trilogie. Ce spectacle rassemble les moments forts de ses trois dernières tournées, en plus d’intégrer de nouvelles créations inspirées du répertoire des grands piano men, dans une formule alliant musique et humour.

Les billets pour ces spectacles seront mis en vente le 26 mars dès minuit, avec une prévente offerte aux membres en début de semaine.