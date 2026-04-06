La famille Taché et la guerre de 1812

Depuis 200 ans, la guerre de 1812-1814 entre le Canada et les États-Unis fait couler beaucoup d’encre. La Côte-du-Sud n’a pas été étrangère à ce conflit armé durant cette période.

Par Yves Hébert

Au mois de mai 1812, 2000 Canadiens sont appelés à former une armée de miliciens constituée en quatre bataillons qui l’année suivante sont portés à six. Plusieurs habitants de la Côte-du-Sud joignent le sixième bataillon de la milice incorporée. Les hommes nommés officiers appartiennent à des familles aisées. Ils se retrouvent entre autres dans ce bataillon. On y compte le seigneur de la seigneurie de Port-Joly Pierre-Ignace de Gaspé, quelques membres de la famille Couillard-Després de L’Islet, et les marchands Amable Dionne et Pierre Casgrain de Kamouraska.

Plusieurs membres de la famille Taché de Kamouraska et de Saint-Thomas (Montmagny) joignent les rangs de ce bataillon. Marchand établi à Kamouraska, Charles Taché s’engage le 25 mai 1812, dans le quatrième bataillon de la milice incorporée. Il obtient le grade de capitaine. Son frère Étienne-Paschal, de Saint-Thomas (Montmagny) et futur premier ministre du Canada, suit son exemple. Il poursuit un entraînement dans la milice sédentaire de Québec, avant de joindre le cinquième bataillon de la milice incorporée en mars 1813 à titre d’enseigne. Il devient l’un des premiers lieutenants dans les chasseurs canadiens, et participe à la bataille de Plattsburgh en septembre 1814, ce qui l’a profondément marqué.

Dans le sixième bataillon de la milice incorporée de Québec, le seigneur de Kamouraska Paschal-Jaques Taché (1757-1830) obtient le grade de lieutenant-colonel de la division de Rivière-Ouelle. Son fils Paschal Jacques (1786-1833), qui est notaire, reçoit le grade d’aide-major dans cette même division. Le notaire Jean-Baptiste Taché (1786-1849), frère d’Étienne-Paschal, reçoit le grade de capitaine dans ce même bataillon. Nous ignorons quelle part cette famille a jouée lors de ce conflit.