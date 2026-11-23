La MRC de L’Islet mettra fin le 31 décembre prochain à sa participation à l’entente intermunicipale en sécurité incendie qui la lie à cinq municipalités de son territoire. Cette décision vise notamment à revoir le modèle de gestion actuel, alors que les exigences gouvernementales en matière de sécurité incendie ne cessent d’augmenter.

Adoptée récemment par le conseil des maires, cette décision concerne les municipalités de Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-Damase-de-L’Islet, Saint-Marcel, Sainte-Félicité et Tourville. Depuis environ cinq ans, l’entente permettait notamment de partager les coûts liés à l’embauche d’un directeur incendie commun chargé de la gestion, de l’administration et de la supervision de certaines activités.

Selon le préfet Normand Caron, contacté par Le Placoteux, cette décision découle d’une réflexion sur le rôle que doit jouer l’organisation régionale auprès des municipalités.

« Après vérification, et après en avoir discuté au conseil des maires, ce n’est pas la mission de la MRC de gérer des services incendie. La MRC est un organisme qui offre des services d’accompagnement aux municipalités, mais de là à faire la gestion des services municipaux, c’est une autre histoire », explique-t-il.

Le financement gouvernemental, jugé insuffisant pour maintenir le modèle actuel, ainsi que certaines lacunes de gouvernance ont également contribué à cette décision.

Une nouvelle formule envisagée

Le retrait de la MRC ne signifie toutefois pas la fin de la collaboration entre les municipalités concernées. Celles-ci discutent actuellement de la possibilité de conclure une nouvelle entente qui pourrait prendre la forme d’une délégation de compétences à l’une des municipalités participantes.

Selon M. Caron, deux autres municipalités pourraient également se joindre au regroupement, portant éventuellement leur nombre à sept. « Les municipalités sont en train de discuter entre elles pour rebâtir une entente qui serait davantage sous forme de délégation de services. Une municipalité prendrait en charge la gestion des services incendie des autres municipalités, avec l’appui de la MRC pour la mise en place », précise le préfet.

Il souligne au passage que les exigences du ministère de la Sécurité publique représentent un défi grandissant pour les petites municipalités, particulièrement en matière de conformité réglementaire et de reddition de comptes. La nouvelle formule pourrait notamment permettre l’embauche d’un directeur incendie à temps plein, ou presque, afin d’assurer une gestion plus uniforme et de répondre aux obligations gouvernementales.

Peu d’économies pour la MRC

Sur le plan financier, Normand Caron reconnaît que le retrait de la MRC n’entraînera pas d’économies importantes pour l’organisation, puisque la presque totalité du salaire du directeur incendie était déjà assumée par les municipalités participantes.

En revanche, il estime qu’une nouvelle entente pourrait générer des économies d’échelle pour les municipalités, tout en facilitant la gestion de leurs obligations respectives.

Pour le moment, aucune municipalité n’a été désignée pour prendre la responsabilité de cet éventuel regroupement. Les discussions se poursuivent entre les administrations concernées, tandis que la MRC entend maintenir son rôle d’accompagnement.