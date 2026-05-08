Des bourses pour les étudiants en santé et services sociaux

Afin de soutenir le maintien ou le retour en région de professionnels bilingues œuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux, Héritage Bas-Saint-Laurent (HBSL), en collaboration avec l’Université McGill via le programme Dialogue, lance un appel de candidatures pour des bourses d’études destinées aux étudiants qui seront inscrits à temps plein dans un programme d’études relié à la santé ou aux services sociaux pendant l’année scolaire 2026-2027.

Les candidats doivent être capables d’offrir des services à la fois en français et en anglais, démontrer qu’ils aiment s’impliquer, et s’engager à revenir pratiquer dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Deux catégories de bourses sont offertes. La première pour les étudiants bilingues inscrits dans une institution scolaire située à l’extérieur du Bas-Saint-Laurent, afin de les encourager à revenir y travailler après leurs études. Le montant de chaque bourse est de 10 000 $ au niveau universitaires, et 5000 $ au niveau collégial.

La deuxième catégorie s’adresse aux étudiants bilingues inscrits dans une institution scolaire située au Bas-Saint-Laurent, afin de les encourager à y demeurer pour y travailler après leurs études. Les bourses sont de 5000 $ au niveau universitaire, et de 2500 $ au collégial.

On peut appliquer à ce programme jusqu’au jeudi 7 mai à 16 h 30, en contactant Joana Projecto Garcia ou Anna Cone, par courriel à : info@heritagelsl.ca.

Source : Héritage Bas-Saint-Laurent