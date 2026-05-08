Prévention des feux de forêt : Carole hausse le ton pour changer les comportements

La SOPFEU lance une nouvelle offensive publicitaire d’envergure afin de sensibiliser la population à la prévention des feux de forêt. Pour une deuxième année consécutive, l’organisme mise sur l’humour en mettant en scène le personnage de Carole, incarné par l’humoriste Silvi Tourigny, qui insiste avec encore plus de mordant sur les bons comportements à adopter. À court d’options pour se faire comprendre, Carole simplifie son message et revient aux bases : le théâtre de marionnettes !

Chaque année, plus de 380 feux de forêt d’origine humaine surviennent au Québec, dont la majorité pourrait pourtant être évitée. Toujours sous le thème « Évitons les feux évitables », la campagne de la SOPFEU cible les trois principales causes de ces incendies : les mégots jetés au sol (80 feux par an), le brûlage de rebuts (75 feux par an), et les feux de camp mal éteints (60 feux par an).

Fidèle à elle-même, Carole ne laisse rien passer. Elle interpelle sans détour les personnages dont la négligence peut mettre le feu à la forêt. D’un ton bien senti, elle remet les pendules à l’heure : pas de mégots au sol, un feu de camp complètement éteint, et des solutions écologiques et sécuritaires pour remplacer le brûlage de rebuts, comme le compostage ou la collecte des résidus végétaux.

Rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, cette campagne publicitaire se déploiera jusqu’au mois de juillet sur différentes plateformes telles que le web, la télévision, la radio, et différentes publications imprimées. L’objectif de la campagne est de réduire le nombre de feux de forêt d’origine humaine, qui représente 80 % de l’ensemble des incendies affectant la forêt québécoise chaque année.

Avec les changements climatiques qui provoquent de plus fréquentes périodes de sécheresse et une augmentation du risque d’incendie, la SOPFEU estime que la prévention et la sensibilisation du public sont plus nécessaires que jamais. L’organisme de protection invite d’ailleurs la population à la plus grande prudence en ce début de saison des feux de forêt.

Source : Service de la prévention et des communications de la SOPFEU