Nouveau spectacle du Studio Somance

L’école de danse Studio Somance invite la population à son spectacle qui aura lieu les samedi et dimanche 9 et 10 mai à l’auditorium de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.

Après des mois de travail, les élèves âgés de 4 à 50 ans investiront la scène pour une performance unique de danse contemporaine et de hip-hop. Leur talent et leur passion charmeront assurément les spectateurs, dans un spectacle divertissant qui plaira aux petits comme aux grands.

On peut se procurer des billets au Comptoir gourmand de Saint-Pascal, au prix de 25 $ pour les adultes et de 10 $ pour les 5 à 16 ans. Les enfants jusqu’à 4 ans sont admis gratuitement. On peut suivre les activités du Studio Somance sur studiosomance.com et sur sa page Facebook.

Source : Studio Somance