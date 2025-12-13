La Biennale de sculpture dévoile les duos d’artistes

L’équipe de la Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli a récemment confirmé la sélection des quatre duos d’artistes qui prendront part à l’édition 2026, placée sous le thème Kitsch : Plaisirs coupables. La commissaire Marie-Ève G. Castonguay a retenu huit artistes, réunis deux par deux selon une formule mariant talents locaux et créateurs provenant d’ailleurs au Québec.

Chaque duo aura d’abord à concevoir son œuvre à distance, avant d’être réuni à Saint-Jean-Port-Joli pour une résidence intensive de 25 jours au cœur du village, afin de transformer leurs idées en sculptures monumentales.

Les quatre duos retenus sont : Michel Saulnier (SJPJ) et Ann Karine Bourdeau Leduc (Montréal); Sandra Giasson-Cloutier (SJPJ) et Chantal Séguin (Estrie); Judith Dubord (SJPJ) et Josée Desjardins (Rimouski); Charles Robichaud (SJPJ) et Sarah Thibault (Québec).

Selon l’organisation, cette approche collaborative — désormais signature de la Biennale — vise à stimuler le dialogue artistique entre les régions, et à nourrir la créativité par des rencontres inédites.

L’édition 2026 de la Biennale se déroulera du 9 au 12 juillet 2026, et promet une programmation « délicieusement kitsch », annonce-t-on en écho au thème choisi. La programmation complète sera dévoilée l’an prochain. L’équipe de la Biennale félicite l’ensemble des artistes sélectionnés, et invite déjà le public à réserver ces dates au calendrier.