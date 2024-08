Un programme de hockey scolaire fait son apparition à La Pocatière

Le sport est considéré comme un élément clé de la réussite et de la persévérance scolaire à l’École polyvalente La Pocatière. Avec les diverses équipes des Phénix performant dans plusieurs sports (football, basketball et volleyball), voilà qu’un programme de hockey scolaire y voit le jour. Il ne s’agit toutefois pas d’un programme proprement considéré comme étant du « sport-étude », mais bien une méthode visant à favoriser le sentiment d’appartenance dans un but pédagogique.

« On n’a pas la prétention d’être un programme de sport-étude, car on vise davantage la persévérance scolaire que la performance. C’est ça la nuance! », explique avec aplomb Marc Chouinard, directeur de l’École polyvalente La Pocatière.

La première année d’activité comprendra deux équipes M18 et M15 (division 3), ainsi qu’un volet de développement composé d’élèves de la première secondaire et des élèves du niveau primaire. Les deux formations évolueront au sein du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), section Québec et Chaudière-Appalaches.

Les nouvelles équipes de hockey affichant les prestigieuses couleurs des Phénix prendront la glace d’assaut dès le 24 août pour le camp présaison. « On remarquait depuis un certain temps la volonté chez nos élèves et leurs parents que l’école ajoute cette offre à nos sports Phénix. Le camp de printemps tenu cette année a confirmé la possibilité de lancer nos deux équipes. C’est donc une fierté d’ajouter le hockey à nos divisions de sports Phénix », ajoute le directeur.

Le programme offrira notamment des entraînements sur glace de trois heures à trois heures et demie par semaine pour les équipes M18 et M15, et de deux heures pour le volet développement réservé aux plus jeunes. De la préparation physique hors glace sera également à l’horaire des élèves. Les entraînements se tiendront sur l’heure du midi et après les cours.

Autre avantage pour les membres de l’équipe : ils quitteront 20 minutes avant la fin du dernier cours de l’avant-midi pour leur permettre de dîner, et ensuite de participer aux entraînements se tenant durant cette plage horaire. Un volet encadrement scolaire, mené par l’enseignante Andrée Malenfant, a également été élaboré afin de s’assurer que les élèves reprennent bien leur travail manqué en raison des entraînements ou de la tenue de parties.

« Nous savons que le sport a un impact positif chez certains élèves ayant quelques difficultés. Juste pour le football, on voit souvent les élèves en question venir échanger avec leurs entraîneurs, car ils se sentent bien avec eux. Le sport est définitivement un vecteur de réussite et de rétention pour ceux-ci, les empêchant souvent de décrocher », affirme avec conviction Andrée Malenfant.

Le poste d’entraîneur-chef de l’équipe M15 a été confié à Vincent Ouellet, assisté de Claude Bérubé et d’Antoine Lord, alors que Thomas Sasseville occupera le poste d’entraîneur-chef des M18, entouré de Claude Bérubé et de Tommy Morneau. Le coût d’inscription est de 1350 $ par année pour le M15 et le M18, ce qui comprend les transports, et de 500 $ pour le volet développement. Diverses activités de collecte de fonds auront lieu au courant de l’année pour financer les équipes.