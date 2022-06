Des commerçants prospères à Saint-Pascal… les Chapleau

À la fin du 19e siècle et dans les années suivantes, plusieurs commerçants ont le vent dans les voiles sur la Côte-du-Sud. Les résidences qu’ils se font construire témoignent de leur prospérité.

En effet, durant cette période les familles bourgeoises commencent à habiter des résidences spacieuses. S’inspirant de l’architecture américaine et de nombreux styles, d’où l’éclectisme de leur forme et de leurs éléments décoratifs, ces maisons ne passent pas inaperçues dans les petites villes et les villages du Québec.

Sur la Côte-du-Sud, Édouard Chapleau et son frère occupent une place importante dans le commerce. Ils ouvrent d’abord un magasin général à Sainte-Hélène, puis deux autres à Saint-Alexandre et à Saint-Pascal. Mais celui de Saint-Pascal remplacera les deux précédents au moment de leur établissement dans cette municipalité. En 1869, Édouard fait l’acquisition d’une maison ayant appartenu à Joseph-Roy dit Desjardins et aménage quelques pièces de la maison pour en faire un magasin général. Devant le succès de son entreprise, il se construit un magasin près de sa maison en 1898. Il s’associe par la suite avec ses deux fils Édouard et Arthur et se fait connaître sous la raison sociale Chapleau et Fils Enr.