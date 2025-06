Saint-Jean-Port-Joli : Normand Caron sollicitera un autre mandat

À un peu plus de vingt semaines des élections municipales qui auront lieu le 2 novembre prochain, le maire de Saint-Jean-Port-Joli et préfet de la MRC de L’Islet, Normand Caron, confirme son intention de briguer un nouveau mandat.

Rencontré récemment par Le Placoteux, M. Caron affirmait alors être encore en réflexion, expliquant vouloir consulter sa famille avant de prendre une décision officielle. Il laissait toutefois entendre que l’appel du service public restait bien vivant en lui. « La passion est toujours là », lançait-il, visiblement habité par le désir de continuer à servir ses concitoyens.

Celui qui est revenu en politique municipale en 2013 à titre de conseiller, après une pause de dix ans, est en poste comme maire depuis 2017. Lors des élections de 2021, il a été réélu par acclamation. Après plus d’une décennie d’engagement, il ne semble pas avoir perdu son enthousiasme. « Je souhaite apporter ma contribution et mener à terme différents dossiers qui me tiennent à cœur », indique-t-il.

Parmi les priorités qu’il souhaite voir avancer lors d’un éventuel prochain mandat, M. Caron mentionne notamment le dossier du domaine de Gaspé, l’étude de regroupement municipal avec Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-Aubert, ainsi que plusieurs projets en infrastructures. « Le développement résidentiel, la remise à niveau des infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur la route de l’Église, la réfection de certaines rues et routes ainsi que de bâtiments municipaux font partie des chantiers majeurs auxquels le prochain conseil devra s’atteler », ajoute-t-il au Placoteux.

En parallèle à ses fonctions de maire, Normand Caron est également préfet de la MRC de L’Islet, rôle auquel il a été élu par ses pairs lors de la séance du 22 novembre 2023, succédant à Anne Caron, mairesse de Saint-Damase-de-L’Islet, qui avait choisi de ne pas solliciter un second mandat à ce poste.

Souhaitant conserver sa double responsabilité, le maire Caron insiste sur l’importance de la continuité afin de mener à bien les projets régionaux. « Je désire encore recevoir le soutien de la population le 2 novembre afin bien de les représenter », conclut-il.

À quelques semaines du scrutin, sa candidature s’annonce comme l’un des enjeux politiques à suivre dans la région, tant à l’échelle locale qu’intermunicipale. Pour l’instant, il est le seul en lice au poste de maire à Saint-Jean-Port-Joli.

Quant au maire de L’Islet, Germain Pelletier, il a confié au Placoteux être toujours en réflexion concernant son avenir politique, mais que sa décision devrait être annoncée prochainement ! Rappelons que, le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, André Simard a quant à lui pris la décision de ne pas solliciter un troisième mandat à la tête de sa municipalité.