Des gains pour les cégeps de régions

« Ç’a un poids significatif, ç’a une crédibilité, ça évite de disperser le discours. Au départ, on s’est regroupés parce que notre voix n’était pas entendue, là je ne peux plus dire ça », a dit Marie-Claude Deschênes.

« Il y a une volonté de lui donner de la puissance, à ce programme. Le plus grand gain, ce n’est pas tant qu’il a été reconduit, c’est que le ministère accepte de le prendre à sa charge pour en faire une vraie promotion. Le commun des mortels ne sait pas ce que c’est un programme de mobilité interrégional, comparativement à un programme de prêts et bourses », soulignait Mme Deschênes.

Point intéressant au sujet du programme de mobilité étudiante, qui favorise le déplacement par exemple d’un étudiant de Montréal vers les régions. D’abord, il a été renouvelé et bonifié de 33 %, passant de 1,4 M$ à 1,9 M$, sur une demande de 2,8 M$. Mais surtout, la prise en charge éventuelle de la publicité entourant ce programme reviendrait au gouvernement. Étant donné qu’on s’attend à ce que plus le programme soit populaire, plus on y mettra de l’argent, cette volonté est bien accueillie.

Pour signifier sa pertinence et se positionner auprès des différents acteurs économiques, le regroupement se dote par ailleurs d’un logo officiel et d’un site Web informatif : https://cegepsderegions.ca. Le Regroupement des cégeps de régions (RCR) est constitué de douze cégeps membres établis dans cinq régions administratives du Québec, soit l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le RCR a pour objectifs principaux de se concerter et se positionner afin d’assurer une offre de formation complète, accessible et adaptée pour les régions « dites » éloignées.