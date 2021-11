Tourisme Chaudière-Appalaches revient avec sa boutique de Noël pour favoriser l’achat local

Tourisme Chaudière-Appalaches a lancé le 1er novembre dernier, pour une 2e année, sa Boutique de Noël en ligne. C’est le moment idéal de solliciter les gens à encourager les entreprises et les producteurs d’ici à l’aube de la période des fêtes.

L’an dernier, la 1re édition de la Boutique de Noël en ligne a permis de générer plus de 70 000 $ de ventes pour les entreprises de la région. Plus de 55 entreprises de la région participent au projet. Les cartes-cadeaux à 15 % de rabais sont disponibles sur la boutique de Noël qui sera en ligne, jusqu’au 21 décembre, au boutique.chaudiereappalaches.com.

L’hébergement, la restauration, les activités ainsi que les plaisirs gourmands et boutiques sont les quatre catégories offertes sur le site pour mettre en valeur les attraits de la région. Découvrez plus de 65 offres qui rendront votre année 2022 des plus surprenantes en allant à la rencontre du savoir-faire des entreprises touristiques d’ici. Les clients de la boutique recevront une belle douceur sucrée en partenariat avec les Bleuets du Vire-Crêpes et la Fée Gourmande, deux entreprises de la région.

Source : Tourisme Chaudière-Appalaches