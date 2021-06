Des investissements sans précédent pour la rénovation résidentielle dans Côte-du-Sud

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, et la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, annoncent un investissement de 62 500 $ dans le cadre du programme Rénovation Québec (PRQ) et de 915 000 $ pour le programme RénoRégion (PRR) dans la circonscription de Côte-du-Sud.

La Pocatière obtient 50 000 $ et Saint-Gabriel-Lalemant 12 500 $. La MRC L’Islet obtient 304 000 $ et la MRC Kamouraska 275 000 $.

Rappelons que c’est une bonification totale de 60 M$ que la ministre Laforest a annoncée récemment afin de soutenir les Québécois qui souhaitent rénover leur chez-soi. Le soutien financier de Rénovation Québec (PRQ) vient appuyer les municipalités qui se dotent d’un programme visant à améliorer les logements dans des secteurs résidentiels qui nécessitent des rénovations.

Le programme RénoRégion (PRR) soutient quant à lui les propriétaires occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural et qui souhaitent exécuter des travaux pour corriger des défectuosités majeures que présente leur maison.

