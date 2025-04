Des œuvres d’enfants qui font rayonner l’art

Le Centre d’art de Kamouraska lance sa saison 2025 avec la dixième édition de Moi à l’œuvre, une exposition interactive imaginée à partir de créations d’enfants de deux à huit ans.

« Cette exposition, c’est une immersion dans l’imaginaire des enfants », résument les artistes Josée Bourgoin et Annabelle Guimond-Simard, qui ont conçu l’événement en collaboration avec près de 600 jeunes des MRC de Kamouraska et de L’Islet. L’installation artistique qui marie lumière, vélo stationnaire, origami et matériaux recyclés est le fruit de spectacles-ateliers menés depuis l’automne dans les écoles et garderies.

Présentée gratuitement du 12 avril au 25 mai grâce au soutien d’Hydro-Québec, l’exposition propose un parcours ludique, immersif et évolutif. Une grande fête costumée marquera le lancement le 12 avril à 10 h, avec bonbons et jus d’honneur.

Le programme Moi à l’œuvre, orchestré depuis 2013 par le Centre d’art, vise à éveiller la créativité des enfants, et à leur offrir une première expérience concrète de diffusion artistique. Une deuxième exposition familiale, complètement différente, prendra aussi l’affiche à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup du 13 avril au 15 juin.