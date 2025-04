Le metal du Québec illustré en grand

Lancé en 2022 aux Éditions Sawin de Rivière-Ouelle, le premier tome de L’histoire de 5 grands groupes metal du Québec a connu un tel engouement qu’un deuxième volume était presque inévitable. Porté par le même souci de rigueur historique et d’originalité visuelle, ce nouveau tome poursuit l’exploration de la scène metal québécoise en braquant les projecteurs sur cinq autres groupes marquants.

« Ce projet, c’est notre manière de préserver et de célébrer une partie de notre patrimoine musical trop souvent ignoré », explique Kristof G., journaliste musical et scénariste derrière cette série unique en son genre. Parue d’abord en 2022, L’histoire de 5 grands groupes metal du Québec s’est démarquée par sa façon innovante de raconter l’histoire de groupes cultes à travers la bande dessinée. Forte de cet accueil, l’équipe récidive avec un second tome.

Ce deuxième volume met en lumière Voivod, Cryptopsy, BARF, Sword et Necronomicon. À travers des récits biographiques fouillés et un travail de vulgarisation musicale, l’œuvre retrace l’impact de ces formations sur le paysage sonore québécois — et au-delà. En ouverture, un hommage est rendu à Wayne William Archibald, un acteur méconnu, mais crucial, de la diffusion du metal extrême à l’époque du tape trading. Ce clin d’œil à l’histoire souterraine du genre établit le ton : ici, on parle autant de musique que de transmission.

Chaque chapitre est illustré par un bédéiste différent, tous issus de la scène québécoise : VoRo BD, Guillaume Menuel, François Lapierre, Jeik Dion, Félix LaFlamme et Julien Dallaire-Charest. Cette diversité de traits permet de capter l’âme propre à chaque groupe, tout en renforçant la dimension artistique de l’œuvre. Le résultat : une fresque éclatée, engagée, qui prend au sérieux l’esthétique du metal autant que son importance culturelle.

Ouvrage bilingue

À l’instar du premier tome, cette nouvelle publication est disponible en version bilingue (français et anglais). Le tome 1, d’ailleurs, vient tout juste d’être traduit pour rejoindre un lectorat grandissant à l’étranger. Pour les initiés comme pour les curieux, cette accessibilité vise à faire rayonner le metal québécois à l’échelle internationale.

Disponible dès maintenant sur les plateformes Ulule et Kickstarter, le tome 2 de L’histoire de 5 grands groupes metal du Québec peut être réservé en ligne. Vous pouvez choisir parmi plusieurs formules, et recevoir des éditions exclusives. Les liens directs vers les campagnes sont accessibles sur les deux plateformes en recherchant le titre du projet.