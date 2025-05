Des rires et des refrains à L’Islet-Sud

L’auditorium de l’école secondaire de La Rencontre de L’Islet-Sud a connu deux soirées fort animées récemment. Sur scène, deux troupes locales ont fait salle comble, preuve s’il en faut de la fidélité du public à ces rendez-vous où se mêlent théâtre, musique et humour.

« C’est extraordinaire de voir les gens répondre avec autant d’enthousiasme », s’est réjouie Laetitia Leclerc, instigatrice et metteuse en scène du spectacle. Celle qui prête généreusement son temps et son énergie à la vitalité culturelle du milieu a réuni pas moins de 19 comédiens, chanteurs et musiciens pour cette production scindée en deux volets complémentaires.