Une programmation explosive pour le Musique Fest 2025

Cochez les dates des 12, 13 et 14 juin pour aller visiter le voisin. Rivière-du-Loup vibrera alors au rythme des Smash Mouth, Marie-Mai, Les Trois Accords, Souldia, Valaire, Preston Pablo, Laurence St-Martin, David Pineau et Salebarbes. La scène Desjardins accueillera cette brochette d’artistes dans le cadre du Musique Fest Premier Tech, dont la programmation 2025 est plus étoffée que jamais.

« Le poste budgétaire pour le cachet des artistes a été augmenté de 125 000 $, c’est tout dire de notre volonté d’offrir un événement à la hauteur », affirme Steeve Drapeau, président de l’organisme Shows festifs qui chapeaute le festival. Avec un budget global atteignant 625 000 $, le Musique Fest met la barre haute pour sa troisième édition.

Chaque soir, des milliers de festivaliers sont attendus au cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup, sur la scène extérieure aménagée pour l’occasion. Les bracelets pour trois jours, journaliers, Avant-scène et Terrasse Bérubé GM sont disponibles en ligne. Ces deux dernières options offrent une expérience bonifiée avec vue imprenable et ambiance bistro.

Le festival s’enrichit également d’un volet gratuit. Pour la première fois, Espace Centre-ville s’associe à l’événement pour offrir un spectacle ouvert à tous, en après-midi le 14 juin. L’artiste Statzz, figure montante de la scène musicale québécoise, y interprétera ses succès dans une ambiance conviviale, au 405 rue Lafontaine. Sur place, animations et bar compléteront l’expérience.

Immense succès de foule

L’an dernier, le nombre de billets vendus avait bondi de 116 %. « La population adhère de plus en plus, et ça nous pousse à aller encore plus loin », se réjouit M. Drapeau. Un enthousiasme partagé par les partenaires, nombreux à appuyer l’événement.

Le festival poursuit également son engagement en santé mentale en remettant, pour une troisième année, 1 $ par bracelet trois jours vendu au Centre prévention suicide du KRTB, en plus de la valeur des contenants consignés récupérés pendant l’événement. En 2024, ce soutien s’est élevé à 2735 $.