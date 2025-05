Dossier des contres-tarifs : Bernard Généreux dénonce le manque de transparence du gouvernement Carney

Le député conservateur de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, critique vivement la gestion du gouvernement libéral de Mark Carney, l’accusant de faire preuve d’improvisation et de manque de transparence dans des dossiers économiques majeurs. C’est notamment le cas dans celui des contre-tarifs envers les États-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, une étude d’Oxford Economics a révélé que le gouvernement fédéral aurait discrètement retiré une majorité des contre-tarifs imposés sur les produits états-uniens. Bien que cette information ait ensuite été réfutée par le ministre des Finances François-Philippe Champagne, la manière dont le dossier a été géré soulève de sérieuses questions, selon le député conservateur.

« Ce que nous dénonçons, c’est le manque total de transparence du gouvernement libéral. Si le premier ministre Mark Carney a effectivement retiré en douce une majorité des contre-tarifs canadiens sur les produits américains, c’est une décision grave qui aurait dû être débattue ouvertement », déclare Bernard Généreux. Il ajoute que ces contre-mesures étaient en place pour protéger les producteurs et les travailleurs canadiens contre des politiques commerciales jugées injustes de la part des États-Unis. « Ce genre de gestion improvisée nuit à la crédibilité du Canada sur la scène internationale. »

Les Québécois en faveur de l’oléoduc

Parallèlement, le député local applaudit l’évolution de l’opinion publique québécoise à l’égard d’un projet de pipeline pancanadien. Selon un récent sondage Léger-Le Journal-TVA, 55 % des Québécois jugent qu’un projet d’oléoduc allant de l’ouest vers l’est du pays serait une bonne idée, contre seulement 26 % qui s’y opposent.

Pour Bernard Généreux, ce revirement d’opinion est significatif. « Ce changement d’opinion au Québec reflète une réalité de plus en plus évidente : les Québécois comprennent qu’il faut transporter nos ressources de manière sécuritaire, responsable et économique. Un pipeline pancanadien permettrait non seulement de renforcer notre souveraineté énergétique, mais aussi de créer de bons emplois ici, chez nous », explique-t-il au Placoteux dans un courriel.

Il déplore cependant l’inaction des libéraux dans ce dossier. « Le Canada a besoin d’un leadership clair pour développer ses ressources tout en respectant les normes environnementales. Malheureusement, ce leadership a cruellement manqué ces dernières années sous les libéraux », conclut-il.