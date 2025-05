Des saveurs à découvrir

Le Bas-Saint-Laurent se déguste. Littéralement. Grâce à la toute nouvelle édition du guide Saveurs et gourmandises 2025, les visiteurs en quête de découvertes culinaires sont invités à sillonner la région en suivant un parcours alléchant qui vous fera certainement saliver devant une offre passionnante.

« Ce sont près de 180 entreprises bioalimentaires d’ici qui sont fièrement mises en valeur dans ce parcours gourmand. C’est une invitation à découvrir la richesse et la diversité de notre terroir à travers les talents de producteurs, de transformateurs, ainsi que de nos ambassadeurs qui cuisinent et mettent en marché ces produits avec passion », explique Nicole Lavoie, directrice générale de l’association Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

Producteurs, transformateurs, restaurateurs, marchés publics, distributeurs… Le guide est un véritable compagnon de route, pensé pour vous mener du champ à l’assiette, du fumoir à la chocolaterie, du bistro au marché fermier, le tout ponctué d’authenticité et de savoir-faire local. Que vous soyez en vacances dans la région, ou en quête de nouvelles adresses à deux pas de chez vous, ce carnet d’adresses est votre sésame gourmand.

« En tant que producteur et président de l’Association, je suis fier de voir autant d’entreprises locales réunies dans ce guide. C’est un outil concret pour stimuler l’achat local, découvrir des produits d’exception, et faire rayonner le savoir-faire du Bas-Saint-Laurent », affirme Claude Ouellet, propriétaire de Porc O’Rye au Kamouraska.

Planifier une virée gourmande

Pensé autant pour le gourmet pressé que pour le fin épicurien, Saveurs et gourmandises 2025 vous donne toutes les clés pour bien planifier votre virée : coordonnées des entreprises, produits vedettes, suggestions de saisons, conseils de visite, et bien sûr, les meilleures adresses pour faire le plein de douceurs, de découvertes et de souvenirs gustatifs.

Offert gratuitement dans les bureaux d’information touristique du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, et ailleurs au Québec, le guide est aussi disponible en ligne à l’adresse saveursbsl.com/le-guide. L’outil parfait pour bâtir un itinéraire sur mesure, selon vos goûts et vos envies.

Derrière ce projet, Saveurs du Bas-Saint-Laurent peut compter sur une impressionnante mobilisation de partenaires régionaux, gouvernementaux et du secteur agroalimentaire, tous convaincus de l’importance de valoriser les produits d’ici, et de faire du tourisme gourmand un moteur économique durable.