Victoire à coups de circuits pour le Kamouraska

Trois coups de circuit consécutifs ont permis aux Industries Desjardins de briser l’égalité pour filer vers une victoire de 6 à 4 face aux Braves Batitech du Témiscouata, devant 208 spectateurs à Saint-Pascal, dans la Ligue de baseball Puribec.

Alors que le pointage était de 2-2 en sixième manche, Rémi Lévesque — avec une claque de deux points —, Charles-Étienne Lemelin et Jacob Beaulieu ont frappé des circuits.

Les visiteurs ont bien tenté de revenir à la dernière manche, grâce au coup de circuit de deux points d’Alexis Pelletier, mais le lanceur gagnant Enrick Jomphe a tenu le coup en passant Étienne Bergeron dans la mitaine avec deux coureurs sur les sentiers, pour mettre un terme à la rencontre. En relève à Émilien Plouffe, Jomphe aura lancé cinq manches, accordant trois points sur cinq coups sûrs.

Pour le Témiscouata, le nouveau venu Kodai Kamabara a œuvré pendant quatre manches, allouant un seul point sur un circuit d’Émilien Plouffe. Le revers va à la fiche de Gabriel Cyr qui a donné cinq points sur six coups sûrs en deux manches.

En attaque pour les vainqueurs, Émilien Plouffe, avec trois coups sûrs en autant de présences et deux points produits, ainsi que Rémi Lévesque, avec deux coups sûrs et deux points produits, ont été les meilleurs. Dans la défaite, Alexis Pelletier et Dany Paradis-Giroux ont réussi deux coups sûrs chacun.