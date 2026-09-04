La Montée reçoit un don important

Le centre La Montée de Rivière-Ouelle a reçu de l’Unité Domrémy de Rivière-du-Loup un don important. Ce soutien permettra d’améliorer le milieu de vie des personnes en thérapie, et de favoriser un meilleur accès aux services offerts.

Partenaire engagé depuis plus de 20 ans dans le soutien des personnes aux prises avec une dépendance, l’Unité Domrémy contribue activement au mieux-être de la communauté. Les fonds remis ont été amassés grâce aux soirées bingo du mardi soir tenues à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

« Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour ce don généreux qui améliorera la vie des personnes en thérapie à La Montée », souligne l’organisme.

Depuis plus de 30 ans, La Montée accompagne les adultes vivant des difficultés liées à l’alcool, aux drogues, aux médicaments, au jeu ou au tabac. L’organisme offre des services de prévention, d’information, de soutien et de traitement des dépendances, notamment une thérapie de trois semaines avec hébergement, et un accompagnement personnalisé favorisant le rétablissement et la réinsertion sociale.

Source : La Montée