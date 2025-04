Des toiles comme des nébuleuses

L’artiste Catherine Gagnon présentera sa nouvelle exposition Source de vie à La Mosaïque-Bibliothèque de La Pocatière du 16 avril au 18 juin. Le vernissage aura lieu le mercredi 16 avril de 17 h à 19 h.

« C’est le printemps, les couleurs s’en viennent », lance l’artiste originaire de la région, qui propose une série de tableaux abstraits où la matière se déploie en mouvements, en textures et en contrastes. Catherine Gagnon, qui travaille à l’acrylique et en techniques mixtes, compose des œuvres que plusieurs comparent à des nébuleuses tant elles semblent vivantes, fluides et organiques.