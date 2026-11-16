L’Everest de la Côte-du-Sud a connu une excellente fin de semaine dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ), récoltant trois points sur une possibilité de quatre grâce à une victoire convaincante de 8 à 1 contre le Phœnix de Montréal, le 13 novembre à Montmagny, suivie le lendemain d’une défaite de 6 à 5 en prolongation face aux Rangers de Montréal.

La rencontre de vendredi a été marquée par la performance de Mathéo Poirier qui a inscrit son premier but en carrière dans le circuit junior AAA, déclenchant du même coup la traditionnelle pluie de toutous à l’aréna de Montmagny.

Le Madelinot ne s’est toutefois pas arrêté là, complétant son premier tour du chapeau en carrière. Il a terminé la soirée avec une récolte de quatre points, dont une mention d’aide sur le huitième but de la saison de Xavier Fournier.

Nathan Ruel a également contribué à cette démonstration offensive avec deux buts, tandis que Vincent Robert et Zacharie Lessard, ce dernier inscrivant son premier filet de la saison, ont aussi trouvé le fond du filet.

Au total, 13 joueurs de l’Everest ont participé au pointage. La formation dirigée par Raphaël St-Laurent a notamment dominé la deuxième période avec 16 tirs, contre un seul pour ses adversaires. Le Phoenix a néanmoins profité de cette unique occasion pour inscrire son seul but de la rencontre. Devant le filet, Marc-Olivier Pilote a réalisé 19 arrêts pour signer la victoire.

Une défaite en prolongation à Montréal

Le samedi, l’Everest a livré une bataille beaucoup plus serrée face aux Rangers de Montréal, s’inclinant finalement 6 à 5 en prolongation.

Après avoir tiré de l’arrière 3 à 1 en première période, la formation sudcôtoise a entrepris une remontée grâce notamment aux buts de Xavier Fournier et de Nathan Ruel. En deuxième période, les défenseurs Louis Métivier et Thomas Jalbert-Bernier, ce dernier inscrivant son premier but de la saison, ont permis à l’Everest de créer l’égalité 4 à 4.

Mathéo Poirier a ensuite poursuivi sur sa lancée en marquant dans un deuxième match consécutif, donnant les devants 5 à 4 à son équipe. Les Rangers ont toutefois répliqué après seulement 90 secondes de jeu en troisième période, avant de trancher le débat en prolongation. (JDS)

Un retour à La Pocatière samedi

L’Everest disputera deux autres rencontres la fin de semaine prochaine. La troupe de Raphaël St-Laurent rendra d’abord visite à Princeville, vendredi, avant d’accueillir les Braves de Valleyfield, le samedi 21 novembre à compter de 19 h 30 au Centre Bombardier de La Pocatière.

Pour l’occasion, les joueurs de hockey mineur et scolaire du Kamouraska et de Rivière-du-Loup pourront assister gratuitement à la rencontre, à condition de porter le chandail de leur équipe.