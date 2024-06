Deux nouvelles cabines s’ajoutent aux Perchoirs du Cirque

Devant l’engouement et la curiosité suscités par leurs hébergements insolites en nature, Les Perchoirs du Cirque annoncent l’ajout de deux nouvelles cabines pour la saison estivale 2024. Dès la mi-juin, il sera possible pour les touristes et amoureux de plein air de réserver leurs nuitées dans l’une de ces étonnantes maisonnettes, suspendues ou déposées entre ciel, terre et mer.

Inspirés des prouesses des artistes de cirque, ces deux perchoirs tout frais rejoignent les cinq cabines intégrées depuis 2021 dans le décor de Saint-Germain-de-Kamouraska. « Chaque unité offre un emplacement et une architecture uniques, reflétant les contorsions des acrobates du Cirque de la Pointe Sèche qui se donnent en spectacle dans le même vaste domaine montagneux », relate Alex-Ann Simard, responsable des communications.

« Après trois saisons d’activité et un taux d’occupation au-delà de nos attentes, nous sommes excités de déployer la deuxième phase de notre projet d’hébergement. Ainsi, nous rendons encore plus accessible notre site enchanteur aux gens qui souhaitent vivre une nuit de rêve et un réveil en nature et en toute intimité, devant le majestueux fleuve Saint-Laurent », affirme Élyme Gilbert, fondateur des Perchoirs du Cirque, un projet qu’il a imaginé pendant la pause pandémique.

Affichant des formes et des matériaux organiques qui s’harmonisent à leur environnement, toutes les cabines ont été conçues et construites avec la collaboration d’Alexandre Maheux de l’entreprise d’ébénisterie Inter Ligna. Qu’elles soient suspendues à une paroi rocheuse ou blotties au creux de la forêt, elles offrent à leurs locataires le privilège de voir loin et grand, sans être vus.

Les aventuriers qui rêvent d’une nuit à la belle étoile, avec le luxe d’un lit et d’un coup d’œil inédit sur les couchers de soleil et les cabourons du Kamouraska, peuvent réserver dès maintenant leur séjour à www.lesperchoirsducirque.com. Entamée à la fin mai, la saison 2024 s’étirera jusqu’à la mi-octobre. Toute l’information relative à cette expérience unique de même que la description de chaque unité se trouvent sur le site web des Perchoirs du Cirque.

Source : Cirque de la Pointe-Sèche