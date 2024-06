Du cinéma en plein air à Saint-Pascal

Cet été, le Comité art et culture de Saint-Pascal, Ville en Santé, vous réserve une série de soirées cinéma en plein air à la Place de l’Expo. Trois dates sont à retenir : les samedis 29 juin, 27 juillet et 31 août.

Ces soirées promettent une expérience cinématographique mémorable pour toute la famille. Chaque séance est minutieusement préparée autour de trois thématiques de films : européens, asiatiques et américains. Les projections débutent à 18 h à l’intérieur du bâtiment ancestral avec un film adapté aux plus jeunes, suivies d’une sélection de deux courts métrages et d’un long métrage à partir de 20 h. La seconde partie de la soirée se déroulera en plein air, offrant une ambiance estivale sous les étoiles.

L’événement est entièrement gratuit et ouvert à tous. Des options de restauration seront disponibles avec une contribution volontaire, incluant du popcorn, des boissons rafraîchissantes et des hot-dogs pour satisfaire les petites faims des cinéphiles. Nous vous invitons à venir équipés de votre chaise pour profiter pleinement de la soirée.

Ne ratez pas cette occasion unique de vivre la magie du cinéma en plein air ! Venez en famille ou entre amis partager cette expérience cinématographique à la Place de l’Expo à Saint-Pascal.

Source : Comité art et culture de Saint-Pascal