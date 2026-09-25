Deux poids lourds mis hors service lors d’une opération à L’Islet

Une opération menée conjointement par la Sûreté du Québec et les contrôleurs routiers a permis de relever plusieurs défectuosités sur des véhicules lourds. L’opération en question a eu lieu le 16 septembre dernier, sur l’autoroute 20 à L’Islet.

L’intervention s’est déroulée entre 12 h 30 et 14 h 30, à la hauteur du poste de contrôle. Un policier de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de L’Islet participait à l’opération avec les contrôleurs routiers.

Deux véhicules lourds ont été interceptés après avoir omis de s’immobiliser au poste de contrôle. Les deux conducteurs ont reçu un constat d’infraction de 597 $ chacun.

Les contrôleurs routiers ont de leur côté procédé à trois interventions, dont deux inspections de niveau 1. Celles-ci ont permis de découvrir pas moins de 19 défectuosités mineures et trois défectuosités majeures. Deux véhicules ont ainsi été mis hors service.

L’opération a également mené à la remise d’un constat d’infraction concernant le transport de marchandises dangereuses. Enfin, un autre conducteur s’est vu imposer une amende de 597 $ pour avoir inscrit des renseignements inexacts dans son rapport d’activités.