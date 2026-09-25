Valérie Hamel décline de nouveaux engagements pour la Côte-du-Sud

Après la santé, l’agriculture, les soins à domicile et le coût de la vie, la candidate du Parti Québécois dans Côte-du-Sud, Valérie Hamel, poursuit la présentation de ses engagements électoraux, mais cette fois dans des domaines aussi variés que l’économie, les services de garde, l’éducation, la culture et l’itinérance.

Sur le plan économique, le Parti Québécois promet notamment de réduire de moitié la TVQ sur l’essence pendant au moins un an et de mettre fin à ce qu’il qualifie de « double taxation ». Selon la formation politique, cette mesure représenterait une économie annuelle de 220 $ pour les Québécois. Un remboursement de 125 $ lié au prix de l’essence serait également accordé aux personnes dont le revenu individuel est inférieur à 40 000 $.

Pour les entreprises, le PQ s’engage à faire passer leur taux d’imposition de 11,5 % à 9,5 % au cours d’un premier mandat, avec l’objectif d’offrir un environnement fiscal plus avantageux que celui de l’Ontario.

La formation politique prévoit également geler la rémunération des députés, des ministres et des dirigeants de sociétés d’État jusqu’au retour à l’équilibre budgétaire, en plus de revoir les bonis versés aux hauts dirigeants de ces sociétés.

CPE, éducation et culture

En matière de petite enfance, le Parti Québécois promet la création de 10 000 nouvelles places en CPE au cours des quatre prochaines années. Celles-ci s’ajouteraient aux 15 000 places déjà en voie de réalisation, pour atteindre un total de 25 000 nouvelles places d’ici 2030. Le Régime québécois d’assurance parentale serait aussi bonifié afin de favoriser la natalité.

En éducation, le PQ entend tenir des États généraux qui aborderaient notamment l’école à trois vitesses, la formation professionnelle, les conditions de travail du personnel enseignant, le décrochage scolaire ainsi que la réussite des garçons.

La formation souhaite également accorder davantage de place à la culture québécoise dans les écoles, notamment par les livres, la musique et les sorties culturelles. La gratuité des musées pour tous lors du premier dimanche de chaque mois serait par ailleurs rétablie.

Le PQ propose aussi de rémunérer les stages pratiques dans les domaines de la santé et des services sociaux, de l’enseignement et de l’éducation à la petite enfance lorsqu’ils sont réalisés dans les institutions publiques.

Itinérance et maisons d’hébergement

Valérie Hamel met également de l’avant l’engagement de son parti de réduire de moitié l’itinérance au Québec d’ici 2030.

Le réseau des maisons d’hébergement pour femmes ferait aussi l’objet d’investissements. Le PQ prévoit 35 millions de dollars sur quatre ans pour les maisons de première étape ainsi qu’un rehaussement de 52 millions de dollars du financement à la mission globale des maisons de deuxième étape.

Enfin, le Parti Québécois affirme vouloir mettre en place différentes mesures pour freiner le déclin du français et créer un comité d’experts chargé de l’encadrement de l’intelligence artificielle.

Pour Valérie Hamel, ces différentes propositions s’inscrivent dans sa volonté de représenter les préoccupations de la circonscription à l’Assemblée nationale. « Me choisir et choisir le Parti Québécois, c’est choisir une équipe forte avec un pouvoir décisionnel pour faire changer les choses à l’Assemblée nationale par son nombre de députés, un gouvernement qui dit ce qu’il fait et qui fait ce qu’il dit. En résumé, me choisir, c’est choisir le camp de l’espoir, de l’optimisme et de la confiance en un avenir meilleur », a conclu la candidate péquiste.