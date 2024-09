Sourires à croquer!

L’automne apporte son lot de belles activités familiales. Ainsi, Louis-Félix et Emmanuel, respectivement âgés de 6 et 4 ans, se sont rendus au Verger patrimonial de Sainte-Anne-de-la-Pocatière récemment pour aller aux pommes avec leurs parents, Gabrielle et Samuel, de La Pocatière.

L’activité était organisée par la ferme Cybèle. Même si ce n’était pas leur première virée aux pommes, Louis-Félix et Emmanuel ont visiblement eu beaucoup de plaisir, entre autres car ils adorent la compote de pommes et poires, de même que la croustade pommes-framboises-bleuets que leur maman leur prépare.

Leur sourire est aussi peut-être dû en partie au fait que la cigogne est sur le point de passer dans la famille… Félicitations!