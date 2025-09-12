Plus de 25 000 $ amassés au profit de la santé dans L’Islet

La Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, en collaboration avec Promutuel Assurance Côte-Sud, dresse un bilan positif de la 22e édition de son tournoi de golf-bénéfice. L’événement, tenu récemment au Club de golf Trois-Saumons, a réuni plus de 100 participants, et a permis d’amasser plus de 25 000 $.

Ces fonds serviront à l’acquisition d’équipements destinés aux établissements de santé de la région, notamment le CHSLD et le CLSC de Saint-Jean-Port-Joli ainsi, que le Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue. Parmi les achats prévus : un appareil de volume vésical, un verticalisateur, des fauteuils adaptés pour le confort et la sécurité des résidents, ainsi que des tables de lit. Soulignons qu’avec ce nouveau montant, la Fondation aura investi plus de 565 000 $ en 22 ans pour améliorer la qualité des soins et le mieux-être de la population de la MRC de L’Islet.

L’événement a aussi été l’occasion de souligner l’engagement bénévole et communautaire de deux personnalités locales honorées comme Coups de cœur : Judith Douville et Jean-Louis Chouinard, respectivement présidente et fondateur du Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli.

Le comité organisateur remercie par ailleurs les golfeurs, les commanditaires et les bénévoles qui ont contribué au succès de cette 22e édition. Créée en 1993, la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet a pour mission d’améliorer la qualité des soins offerts sur le territoire. Elle finance l’acquisition d’équipements spécialisés, soutient la formation en soins palliatifs, offre de l’aide aux proches aidants et aux familles, et investit dans divers programmes communautaires, dont le programme d’entraide pour les enfants.